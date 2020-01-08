Эксперты рассказали, как отличить оригинальное моторное масло от подделки

08.01.2020, 10:04, Разное

Среди огромного изобилия товаров для автовладельцев нередко встречаются разного рода подделки. Эксперты рассказали, как отличить оригинальное моторное масло от низкокачественных подделок.
В первую очередь, при покупке такого важного для безаварийной эксплуатации автомобиля товара следует отдавать предпочтение официальным дилерским и крупным торговым точкам. Перед визитом в магазин целесообразно проверить через официальные сайты бренда такие центры продаж. Также при совершении покупки следует спросить, есть ли у торговых представителей сертификаты качества. Не менее важно обращать внимание на ценники масла, в том числе и в период каких-либо акций. Товар по сниженным ценам часто продают из-за окончания срока годности или другим подобным причинам.

Также обязательно учесть тару, в которую расфасована жидкость. На канистре должна быть представлена вся информация о составе продукта, сроках годности и производителе. Сама ёмкость не должна иметь дефектов, вмятин, царапин. У оригинального товара никогда не будут видны швы сварки, а запах пластика не будет ощущаться. Аналогично нужно проверить и этикетку, она должна быть приклеена ровно и иметь высокое качество печати. Также в контрафактной продукции нередко можно найти в тексте грамматические ошибки. Кроме того, согласно законодательству РФ, все надписи обязательно должны дублироваться на русском языке.

Собираясь приобрести масло для своего «железного коня», важно проверить крышку канистры. У настоящего брендового продукта она имеет наклейку или фиксирующее кольцо для предотвращения открытия ёмкости. Также на ней часто встречаются логотипы производителя, а материал изготовления крышки должен быть качественным и не иметь изъянов. И, наконец, у оригинальных товаров почти всегда предусмотрены дополнительные защитные элементы. Это могут быть мембрана, установленная под крышкой, QR-код и комбинации цифр для онлайн-проверки, маркировка и другие обозначения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По данным иранского агенства IRNA, в сегодняшней авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 147 иранцев.  Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета были 147 иранцев и 32 иностранных пассажира (по официальным данным, на рейс было зарегистрировано 177 человек).  Twitter-аккаунт Aviation Newsroom обнародовал свой список погибших. В соответствии с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика