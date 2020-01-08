Эксперты рассказали, как отличить оригинальное моторное масло от подделки

Среди огромного изобилия товаров для автовладельцев нередко встречаются разного рода подделки. Эксперты рассказали, как отличить оригинальное моторное масло от низкокачественных подделок.

В первую очередь, при покупке такого важного для безаварийной эксплуатации автомобиля товара следует отдавать предпочтение официальным дилерским и крупным торговым точкам. Перед визитом в магазин целесообразно проверить через официальные сайты бренда такие центры продаж. Также при совершении покупки следует спросить, есть ли у торговых представителей сертификаты качества. Не менее важно обращать внимание на ценники масла, в том числе и в период каких-либо акций. Товар по сниженным ценам часто продают из-за окончания срока годности или другим подобным причинам.

Также обязательно учесть тару, в которую расфасована жидкость. На канистре должна быть представлена вся информация о составе продукта, сроках годности и производителе. Сама ёмкость не должна иметь дефектов, вмятин, царапин. У оригинального товара никогда не будут видны швы сварки, а запах пластика не будет ощущаться. Аналогично нужно проверить и этикетку, она должна быть приклеена ровно и иметь высокое качество печати. Также в контрафактной продукции нередко можно найти в тексте грамматические ошибки. Кроме того, согласно законодательству РФ, все надписи обязательно должны дублироваться на русском языке.

Собираясь приобрести масло для своего «железного коня», важно проверить крышку канистры. У настоящего брендового продукта она имеет наклейку или фиксирующее кольцо для предотвращения открытия ёмкости. Также на ней часто встречаются логотипы производителя, а материал изготовления крышки должен быть качественным и не иметь изъянов. И, наконец, у оригинальных товаров почти всегда предусмотрены дополнительные защитные элементы. Это могут быть мембрана, установленная под крышкой, QR-код и комбинации цифр для онлайн-проверки, маркировка и другие обозначения.

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