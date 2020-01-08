Срочное заявление Трампа после ракетной атаки Ирана

08.01.2020, 9:58, Разное

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку со стороны Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что жертвами стали 80 человек.

Глава Белого дома выступит с официальным заявлением в среду утром. Об этом он сообщил на своей странице в «Твиттер».

«Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка потерь и ущерба», – написал Трамп.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Ситуация На Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американцами в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В Тегеране объявили вооруженные силы США террористической организацией, а парламент Ирака потребовал от Соединенных Штатов вывести войска.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По данным иранского агенства IRNA, в сегодняшней авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 147 иранцев.  Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета были 147 иранцев и 32 иностранных пассажира (по официальным данным, на рейс было зарегистрировано 177 человек).  Twitter-аккаунт Aviation Newsroom обнародовал свой список погибших. В соответствии с […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика