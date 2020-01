Украинский пассажирский самолет разбился Тегеране, 177 человек погибли

В Иране разбился самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». На его борту находилисьм 177 человек. Все они погибли.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

На борту упавшего лайнера находилось 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины. Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане, сообщает «Украина 24/7».

Иранские власти назвали причиной крушения самолета возгорание двигателя.

Иорданское издание Al-Hadath пишет, что лайнер могли случайно сбить ракетой в рамках удара Ирана по военным базам США в ответ на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа. «Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал он в Telegram-канале.

Позже стало известно, что Зеленский прервал свой визит в Оман и срочно возвращается на Украину.

