Мнение: Разрешить себе счастье

Когда я заявила, что нормальный мужик должен зарабатывать хотя бы миллион долларов в год, я ожидала от вас единогласного согласия в комментариях по этому поводу. Вот правда: унылого, неинтересного, единогласного согласия с прописной, на мой взгляд, истиной.

Клянусь: я никак не рассчитывала на то, что вас возмутит эта совершенно реальная и абсолютно достижимая цифра.



Фото: 123rf.com

Я вас не троллила. Не провоцировала. Я и пост-то не о деньгах писала, а о том, что 40-летние нищеброды поднимают самооценку, вдувая неискушённым студенткам.

И комментарии-то я приготовилась читать от мужиков о том, что молодые девки их действительно хотят, а вовсе не о том, что миллион долларов в год — это какая-то заоблачная сумма, а я — шлюха и дура, раз её назвала.

И уж, тем более, я не рассчитывала на то, что женщины будут убеждать меня в том, что их мужья-лузеры — и не лузеры вовсе.

Ну, как это не лузеры-то, а? При зарплате 50 тысяч рублей в месяц — не лузеры? Серьёзно?

А кто тогда? Нет, ну, правда, кто?

Вот как — только честно! — назвать мужика, который не в состоянии вывезти семью пару раз в год на отдых, купить жене хорошую машину, жить в хорошем месте, в хорошем доме, а не в бетонной ипотеке у чёрта на куличках?

Вот лично вы как предлагаете назвать такого мужика? Виннером?

А бабу, которая ненавидит меня за то, что я сказала правду про её неудачника, как назвать? Тигрицей? Царицей? Или всё-таки курицей, которая сама из себя ничего не представляет и смирилась с участью жены лоха?

Почему у вас — такая низкая планка к жизни и такое колоссальное неверие в себя? Девки, пацаны, ответьте мне на этот простой вопрос. Мне, правда, интересно.

Какой доход вы считаете для себя реальным? Какую сумму разрешили себе зарабатывать? Пятьдесят жалких тысяч?

О каком доходе мечтаете? Об убогом стольнике? Двести тысяч в месяц — это для вас нереальные деньги?

Хотите правду? Вы имеете ровно то, что разрешили себе иметь.

Ещё раз для тех, кто не понял: вот ровно то, что вы разрешили себе иметь, вы и имеете.Если ваша верхняя планка — эта сраная иномарка среднего класса и зарплата замначальника отдела, то ровно это у вас и будет. Если ваша верхняя планка — это «ипотечная» трёшка и оладух в мужьях, то ровно это у вас и будет.

Знаете, чем успешные люди отличаются от вас?

Нет, не каким-то там особым, хорошо подготовленным родителями стартом, а тем, что они верят в то, что хорошая жизнь — это для них, а не для каких-то там абстрактных миллионеров, звёзд или жителей других стран.



Фото: 123rf.com

Если у вас нет дохода в миллион долларов в год, то тому есть только одна причина: вы не верите в то, что этот доход для вас возможен.

Если вы очень хотите замуж, но вас туда никак не зовут, то тому есть только одна причина: вы не верите в то, что вас искренне, на полном серьёзе, всею душой можно захотеть взять в жёны.

Если вы хотите похудеть, но у вас не получается, это означает одно: вы не считаете себя вхожими в касту худых людей. Как бы смешно это ни звучало, но вы подсознательно верите в то, что вас туда не пустят.

И вас действительно туда не пускают. Точнее, не пускает. Ваше собственное подсознание.

То, как вы проживаете свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь, — это прямое отражение того, что творится в вашем подсознании.

Леонардо Ди Каприо разрешил себе быть общемировой звездой категории «А». Путин разрешил себе быть Президентом России. Алкоголик разрешил себе быть алкоголиком. Нелюбимая женщина — нелюбимой женщиной.

Я разрешила себе быть самым читаемым блогером России, но у меня всё ещё стоит блок на то, чтобы написать роман, которым будут зачитываться и через двести лет. Я считаю себя лучшим блогером и плохим писателем, и именно поэтому я — лучший блогер и плохой писатель.

Изменить свою жизнь можно одним способом: изменив своё отношение к ней, проработав свои глубоко засевшие в подсознании страхи и блоки, разрешив — искренне разрешив! — себе получить желаемое.

Не просто желать, а разрешить себе получить желаемое.

Между первым и вторым — огромная, принципиальная разница, которая для многих звучит, как простая болтовня.

И только тот, кто сам прошёл через процесс изменения своего сознания и подсознания, понимает, что мои слова — не пустой звук, а правда. Самая настоящая правда.

Правда, которую знаю я.

Вы можете мне не верить, но вам ничего не мешает попробовать: а вдруг получится? Вы ничего не теряете. Правда, ничего.

Мой хороший товарищ Саша Соколовский проводит уже третий по счёту марафон Трансформация реальности.

Четверо моих подруг и один друг прошли этот марафон, и все — все без исключения, что удивило даже меня! — кардинально изменили свои жизни в лучшую сторону, получив то, о чём давно мечтали.

30-дневный марафон Соколовского — действительно очень крутая штука. Прочитать отзывы тех, кто уже прошёл курс, можно тут. Первая неделя — бесплатно.

Где это всё проходит?

В Телеграмме и в Вконтакте. На выбор, где вам удобнее.

Как?

Вам даётся теоретическая часть + задание + раздаточные материалы (рабочая тетрадь, трекер, конспекты каждого урока по окончанию). Кто не выполняет задание, вылетает из марафона и не может принимать участие дальше в этом потоке.

По каждому выполненному заданию вы получите обратную связь от Александра, он вам скажет, что нужно поправить, на что — обратить внимание, ответит на любые вопросы.

Почему к Саше нужно прислушаться?

Ну, хотя бы потому, что он в свои 25 лет — долларовый миллионер, построивший успешный IT-бизнес. С нуля. Без поддержки со стороны. Можете погулять по его Инстаграму. Хотите познакомиться с его проектами? Ходите сюда.

Вот почему он смог, а вы нет? Может, потому, что вам нужна помощь в том, чтобы избавиться от внутренних блоков, мешающих вам жить так, как хочется и нравится, а не плыть по жизни унылым, беспомощным говном?

Соколовский поможет. Точнее, вы сами себе поможете, под его руководством. Приходите!

Старт проекта: 12 января.

Стоимость: 7 дней бесплатно, далее — 3900 руб.

Начните год правильно. Глядишь, и закончите его уже в совершенно другом статусе.

Желаю вам не ссать! И да: я в вас верю. Надеюсь, и вы поверите в себя тоже.

Мой внутренний блок — неверие в то, что могу написать роман, которым будут зачитываться и через 200 лет. Теперь расскажите мне о своих внутренних блоках.

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро

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