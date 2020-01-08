Посольство Украины в Иране о крушении самолета МАУ: Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается

В посольстве Украины в Иране заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в результате аварии двигателя. На данный момент версия теракта или ракетной атаки исключается. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

«08.01.2020 ориентировочно в 6.00 по тегеранскому времени (около 4.30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя, по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается», – отметили украинские дипломаты.

В посольстве напомнили, что на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

«Выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились девять членов экипажа – граждане Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли», – говорится в сообщении.

Посольство занимается выяснением обстоятельств катастрофы. На месте аварии находится посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находилось, по предварительным данным, минимум 170 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей.

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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