СНБО создал штаб по авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал оперативный штаб в связи с катастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране, сообщает 8 января пресс-служба СНБО.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране. На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа. В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», – сказано в сообщении.

Руководит оперативным штабом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснению всех обстоятельств трагедии и предоставлению оперативной информации», – добавили в СНБО.

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Байниг заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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