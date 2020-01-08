СНБО создал штаб по авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал оперативный штаб в связи с катастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране, сообщает 8 января пресс-служба СНБО.
«По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране. На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа. В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», – сказано в сообщении.
Руководит оперативным штабом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«Дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснению всех обстоятельств трагедии и предоставлению оперативной информации», – добавили в СНБО.
Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.
Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Байниг заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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