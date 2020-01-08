«Как земля такую носит»: Собчак врезали за богохульство

08.01.2020, 9:44, Разное

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Последнее: По данным иранского агенства IRNA, в сегодняшней авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 147 иранцев.  Глава министерства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Куливанд заявил, что на борту упавшего самолета были 147 иранцев и 32 иностранных пассажира (по официальным данным, на рейс было зарегистрировано 177 человек).  Twitter-аккаунт Aviation Newsroom обнародовал свой список погибших. В соответствии с […]

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