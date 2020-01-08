Лукьянов: Удар Ирана по американским базам поставил Трампа перед выбором

Удар Ирана по базам США в Ираке поставил американского президента Дональда Трампа перед сложным выбором, сообщил политолог Федор Лукьянов.

«Ответ Ирана на ликвидацию Кассема Сулеймани – удар по двум базам в Ираке, где есть американские войска, ставит регионе на грань большой войны», – написал он в Telegram-канале журнала «Россия в глобальной политике».

«Тегеран действовал аккуратно – цель была явно демонстративной, символической, а не желание нанести реальный урон. Тем не менее, Трамп перед выбором – ограничиться такими же ритуальными действиями и боевыми кличами или поднять градус возмездия. Это крайне скользкий путь, когда все меньше зависит от воли того или иного политика», – добавил журналист.

«Трамп сам по себе – совсем не воин, как не был воином ненавистный ему Обама. Но оба могут оказаться в одном положении груздя, который залез в кузов, где свои правила. Будучи главой страны-гегемона с традициями агрессивного утверждения собственных интересов удержаться вне войны практически невозможно», – подытожил Лукьянов.

Напомним, в среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов.

В Совфеде заявили, что взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне.

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