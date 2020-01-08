Участники «Иванушек International» Григорьев-Апполонов и Сорин в начале карьеры подрабатывали Дедами Морозами

Участник известной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в одном из недавних интервью пояснил о первом заработанном гонораре. В начале карьеры исполнитель вместе с коллегой Игорем Сорин подрабатывали Дедами Морозами в ночном клубе.

По словам Григорьева-Апполонова, в 1995 году, когда «Иванушки International» только создавались и о них было практически неизвестно, ему и Сорину предложили выступить в одном из столичных ночных клубов.Гонорар в 300 долларов каждому для молодых исполнителей был «приличным», поэтому они согласились некоторое время побыть Дедами Морозами и развлечь публику. Григорьев-Апполонов вышел на сцену в образе наступающего года, а Сорин – уходящего. Музыкант признался, что не помнит уже финала выступления, но им однозначно удалось «зажечь» всех присутствующих.



Через три года после этого Игорь Сорин ушёл из жизни. У участника группы «Иванушки International», по слухам, были некоторые проблемы в личной жизни, однако поклонники и коллеги по коллективу до сих пор не могут поверить в официальную причину смерти исполнителя.

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Последнее: Участник известной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в одном из недавних интервью пояснил о первом заработанном гонораре. В начале карьеры исполнитель вместе с коллегой Игорем Сорин подрабатывали Дедами Морозами в ночном клубе. По словам Григорьева-Апполонова, в 1995 году, когда «Иванушки International» только создавались и о них было практически неизвестно, ему и Сорину предложили выступить в […]