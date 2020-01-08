Разумков: Наша задача – как можно быстрее установить причину падения самолета

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране.

«Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 жизней. Наша задача – как можно быстрее установить причину падения Boieng и оказать необходимую помощь семьям погибших», – написал Разумков на своей странице в Facebook.

Трагічний ранок.Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок падіння українського літака в… Posted by Дмитро Разумков on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находились, по предварительным данным, минимум 170 человек.

В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей.

На борту самолета, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, было зарегистрировано 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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