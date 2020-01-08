Причиной крушения украинского лайнера в Иране называют возгорание двигателя

В результате крушения 8 января текущего года в Иране лайнера украинских авиалиний погибло более 170 человек. Причиной падения самолёта, направлявшегося из Тегерана в Киев, называют возгорание двигателя.

Согласно имеющимся данным, лайнер рейса PS 752 вылетел их аэропорта Хомейни и находился в воздухе всего несколько минут. Специалисты иранских экстренных служб сообщают, что выживших в авиакатастрофе нет. Сейчас останки пассажиров и членов экипажа воздушного судна, разбросанные при ударе на площади около 2-х гектаров, собирают и отправляют судмедэкспертам. Полный список погибших на данное время не обнародован, но глава управления ЧС заявил, что большинство находившихся на борту были гражданами Ирана.

По информации Flightradar, разбившийся в Иране самолёт – Boeing 737-800. В компанию «Международные авиалинии Украины» он был поставлен около 3-х лет назад. Производитель рассказал о проведении сбора данных и анализе причин падения лайнера, но уже сейчас официальные представители иранского аэропорта говорят о возгорании двигателя.

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