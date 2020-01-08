Десятки жертв: Иран нанес новый удар США

08.01.2020, 9:26, Разное

В ночь на 8 января войска Ирана выпустили более дюжины баллистических ракет по объектам США в Ираке. По предварительным данным, в результате пострадали база Айн аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле
на севере Ирака.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, погибли 80 человек. Точная информация о количестве жертв еще уточняется, передает телеканал «360».

Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции. Представители организации сообщили, что этот шаг стал ответом на спецоперацию Пентагона в аэропорту Багдада, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани.



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Последнее: В ночь на 8 января войска Ирана выпустили более дюжины баллистических ракет по объектам США в Ираке. По предварительным данным, в результате пострадали база Айн аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле на севере Ирака. Как сообщает иранский телеканал Press TV, погибли 80 человек. Точная информация о количестве жертв еще уточняется, передает телеканал «360». […]

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