На борту самолета, разбившегося в Тегеране, было зарегистрировало 167 пассажиров и 9 членов экипажа

На борту самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в иранском Тегеране, было зарегистрировало 167 пассажиров и девять членов экипажа, заявил 8 января в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа. Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и девять членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время», – написал премьер.

Жахлива трагедія в Тегерані. Вранці зазнав катастрофи літак МАУ.Робота зі встановлення причин трагедії вже… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Байниг заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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