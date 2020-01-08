Специалисты рассказали, сколько нужно прогревать машину на морозе

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать машину на морозе. Они считают, что современные автомобили не нуждаются в подобной манипуляции, однако старые модели лучше подготовить к поездке.

Этот вопрос является предметом многолетних споров между автолюбителями. Одна сторона уверена, что прогрев на мороз перед началом движения помогает предотвратить чрезмерный износ двигателя. Есть мнение, что только при рабочей температуре в 85-90 градусов мотор будет соответствовать заявленным характеристикам относительно мощности и крутящего момента. При этом расход топлива будет минимальным, а вредное влияние на экологию снизится. Другая сторона утверждает, что современные автомобили не нуждаются в предварительной подготовке перед выездом с места стоянки. Существует также усредненная версия – некоторые советуют прогревать двигатель на ходу.

Эксперты проанализировали все данные и пришли к выводу, что современные автомобили действительно не так нуждаются в прогревании, как более старые модели. Для них достаточно полутора минут для того, чтобы привести в готовность все системы. В современном двигателе доступ смазочных материалов к месту контакта обеспечивается достаточно быстро. Карбюраторные же автомобили лучше подготавливать к поездке «дедовским» методом. Для таких машин стоит приобрести предпусковые подогреватели и использовать их при снижении температур.

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