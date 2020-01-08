Специалисты рассказали, сколько нужно прогревать машину на морозе

08.01.2020, 9:21, Разное

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать машину на морозе. Они считают, что современные автомобили не нуждаются в подобной манипуляции, однако старые модели лучше подготовить к поездке.

Этот вопрос является предметом многолетних споров между автолюбителями. Одна сторона уверена, что прогрев на мороз перед началом движения помогает предотвратить чрезмерный износ двигателя. Есть мнение, что только при рабочей температуре в 85-90 градусов мотор будет соответствовать заявленным характеристикам относительно мощности и крутящего момента. При этом расход топлива будет минимальным, а вредное влияние на экологию снизится. Другая сторона утверждает, что современные автомобили не нуждаются в предварительной подготовке перед выездом с места стоянки. Существует также усредненная версия – некоторые советуют прогревать двигатель на ходу.

Эксперты проанализировали все данные и пришли к выводу, что современные автомобили действительно не так нуждаются в прогревании, как более старые модели. Для них достаточно полутора минут для того, чтобы привести в готовность все системы. В современном двигателе доступ смазочных материалов к месту контакта обеспечивается достаточно быстро. Карбюраторные же автомобили лучше подготавливать к поездке «дедовским» методом. Для таких машин стоит приобрести предпусковые подогреватели и использовать их при снижении температур.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В ночь на 8 января войска Ирана выпустили более дюжины баллистических ракет по объектам США в Ираке. По предварительным данным, в результате пострадали база Айн аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле на севере Ирака. Как сообщает иранский телеканал Press TV, погибли 80 человек. Точная информация о количестве жертв еще уточняется, передает телеканал «360». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика