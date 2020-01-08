Ясновидящая Галина Янко предрекла дочери Юлии Началовой Вере трёх детей

Ясновидящая Галина Янко сделала предсказание на будущее для дочери умершей около года назад певицы Юлии Началовой. Вера Алдонина в 22-23 года может удачно выйти замуж и родить в браке троих детей.
По словам ясновидящей, дочь футболиста Евгения Алдонина и Юлии Началовой – одарённый ребёнок и могла бы многого добиться на сцене, однако она вряд ли пойдёт по стопам матери, а выберет собственный путь и станет адвокатом. Личная жизнь Веры Алдониной также сложится удачно. Галина Янко предсказывает, что её ожидает замужество с состоятельным мужчиной, в браке с которым родится трое детей, но вот их пол эксперт не уточнила.
Кроме того, таролог говорит, что сейчас 13-летняя дочь Началовой много времени проводит с отцом и его новой семьёй, а в будущем заботу о ней на себя полностью возьмут родители матери – её бабушка и дедушка. В свою очередь Вера Алдонина, когда вырастет и начнёт жить самостоятельно, не оставит в одиночестве уже пожилых родственников, станет их опорой и обеспечит достойную старость.
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