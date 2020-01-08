В Иране заявили, что причиной крушения украинского самолета стал пожар в двигателе

Причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей. Об этом заявил глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Байниг, пишет агентство Irna.

Он отверг обвинения в возможном подрыве самолета при помощи ракеты и отметил, что если бы это было именно так, самолет взорвался бы в небе, однако «причиной был пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению».

Пассажирский самолет Boeing 737 Украинских международных авиалиний разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находилось, по предварительным данным, минимум 170 человек.

В Министерстве иностренных дел Украины сказали, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета погибли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Причиной крушения в Тегеране самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился сегодня утром, стал пожар в отсеке двигателей. Об этом заявил глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Байниг, пишет агентство Irna. Он отверг обвинения в возможном подрыве самолета при помощи ракеты и отметил, что если бы это было именно так, самолет взорвался бы в небе, […]