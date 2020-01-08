Автоновости: Стартовали продажи нового седана Hyundai Grandeur

Южнокорейская компания Hyundai стартовала продажи обновленной модели седана Hyundai Grandeur.

Данный автомобиль в серийном исполнении уже поступил к местным дилерам компании. Предложенный седан значится в качестве самого габаритного автомобиля южнокорейского бренда. Отличить новинку Grandeur можно по форме капота, бамперам, светодиодной оптике и крыльям.

Также изменения здесь коснулись решетки радиатора и противотуманных фар. Задние фонари получил соединение светодиодной оптикой. В салоне установлен 12,3-дюймовый дисплей, также цифровая приборная панель. Под капотом седана Grandeur установлен 2,4-литровый бензиновый агрегат, выдающий 190 л.с. мощности. Также появится улучшенная модификация с 3-литровым мотором на 235 л.с. мощности.

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