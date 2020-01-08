Автоновости: Toyota Camry превратили в четырехдверный седан GT86

Студенты колледжа приняли решение существенно модернизировать популярный седан Toyota Camry, который получил вид спортивной модели GT86.

В частности, готовый экземпляр продемонстрируют участникам автосалона в Токио в ближайшее время. Полученная модификация получила кодовое название NATS LS86. Специалистам пришлось добиться исполнения задуманного плана в течение нескольких этапов. Кроме того, внешний вид стал более агрессивным и привлекательным.

Известно, что японский седан Toyota Camry обладает 2,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 157 л.с. мощности. Кроем того, эксперты прогнозируют в дальнейшем появление улучшенной подвески Tein Street Advance coilover для новых моделей.

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