Автоновости: Toyota Camry превратили в четырехдверный седан GT86

Студенты колледжа приняли решение существенно модернизировать популярный седан Toyota Camry, который получил вид спортивной модели GT86.
В частности, готовый экземпляр продемонстрируют участникам автосалона в Токио в ближайшее время. Полученная модификация получила кодовое название NATS LS86. Специалистам пришлось добиться исполнения задуманного плана в течение нескольких этапов. Кроме того, внешний вид стал более агрессивным и привлекательным.
Известно, что японский седан Toyota Camry обладает 2,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 157 л.с. мощности. Кроем того, эксперты прогнозируют в дальнейшем появление улучшенной подвески Tein Street Advance coilover для новых моделей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На борту самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в иранском Тегеране, было зарегистрировало 167 пассажиров и девять членов экипажа, заявил 8 января в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук. «Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа. Сейчас уточняем количество […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Агрессивного пассажира летевшего в Новосибирск самолета привязали к креслу / 16 декабря
- РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии / 4 декабря
- В российском городе зрители заступились за Дедов Морозов перед хулиганами / 1 января
- В ОБСЕ отреагировали на результаты расследования дела об убийстве Шеремета / 13 декабря
- Das Erste — «большой успех» НАТО — ни о чём не договорились, зато признали угрозой Россию и терроризм / 5 декабря
- «Максим и Алла – хорошая парочка». Лиза Галкина рассказала о своих родителях / 6 января
- Рожкова: Наша задача на 2020 год – гривневые ипотеки под 14–15% / 7 января
- Полузащитник сборной Украины Безус забил четвертый гол за «Гент» в сезоне / 2 декабря