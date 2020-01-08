Зеленскому пришлось прервать отдых в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается из Омана в Киев после крушения украинского самолета в Тегеране, заявили в пресс-службе главы государства.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Зеленский вместе с семьей отдыхает на побережье Оманского залива. Однако в офисе президента заявляли, что в Омане Зеленский проведет несколько встреч на высшем уровне.
Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным аэропорта Тегерана погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается из Омана в Киев после крушения украинского самолета в Тегеране, заявили в пресс-службе главы государства. Об этом информирует РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Зеленский вместе с семьей отдыхает на побережье Оманского залива. Однако в офисе президента заявляли, что в Омане Зеленский проведет несколько встреч на высшем уровне. Напомним, в Тегеране разбился […]
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