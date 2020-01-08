Зеленскому пришлось прервать отдых в Омане

08.01.2020, 9:12, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается из Омана в Киев после крушения украинского самолета в Тегеране, заявили в пресс-службе главы государства.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Зеленский вместе с семьей отдыхает на побережье Оманского залива. Однако в офисе президента заявляли, что в Омане Зеленский проведет несколько встреч на высшем уровне.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным аэропорта Тегерана погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский срочно возвращается из Омана в Киев после крушения украинского самолета в Тегеране, заявили в пресс-службе главы государства. Об этом информирует РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Зеленский вместе с семьей отдыхает на побережье Оманского залива. Однако в офисе президента заявляли, что в Омане Зеленский проведет несколько встреч на высшем уровне. Напомним, в Тегеране разбился […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика