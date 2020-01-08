При вылете из Тегерана потерпел крушение самолет украинских авиалиний

Во время взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737-800 украинских международных линий. Все находившиеся на борту – 170 пассажиров – погибли, сообщает Reuters. Представитель аэропорта сообщил «РИА Новости», что на борту были 167 пассажиров.
К месту крушения отправили спасателей. Однако, по данным «Красного полумесяца» Ирана, шансов найти кого-то живым нет.
Самолет следовал рейсом 752 в международный аэропорт Киева Борисполь. По предварительным данным, самолет упал в юго-западном пригороде Тегерана. Он вылетел из Тегерана с опозданием на час в 6:12 утра по местному времени. Иранское агентство «Тасним» сообщило, что крушение произошло вскоре после взлета «из-за технических неполадок».
Информацию о том, что рейс Тегеран – Киев был прерван, подтверждает и сайт, отслеживающий воздушные перелеты Flightradar24.
Иранское информационное агентство Isna опубликовало в твиттере любительское видео, где якобы снят момент падения и взрыва украинского самолета.
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Последнее: Во время взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737-800 украинских международных линий. Все находившиеся на борту – 170 пассажиров – погибли, сообщает Reuters. Представитель аэропорта сообщил «РИА Новости», что на борту были 167 пассажиров. К месту крушения отправили спасателей. Однако, по данным «Красного полумесяца» Ирана, шансов найти кого-то живым нет. Самолет следовал рейсом 752 в международный […]
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