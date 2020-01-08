Клиника Согаза лечит раненых бойцов ЧВК Вагнера — Reuters

Принадлежащая страховой компании Согаз клиника в Санкт-Петербурге, которой управляют и частично владеют связанные с Владимиром Путиным люди, лечит от ранений бойцов из ЧВК Вагнера, следует из рассказов четырех человек, непосредственно знакомых с ее работой, и свидетельства корреспондента Рейтер, которая видела в больнице раненого командира одного из подразделений частной военной компании.

Медицинское обслуживание российских частных военных специалистов, раненых за границей, главным образом в Сирии и Ливии, о котором раньше не сообщалось, показывает, что бойцы получают косвенную поддержку от российской элиты, хотя Кремль и отрицает, что они воюют по указанию российских властей.

По российским законам медицинские учреждения обязаны сообщать в полицию, если к ним поступают пациенты с травмами насильственного характера, а участвовать в военных конфликтах в качестве наемников считается преступлением.

Клиника принадлежит одной из крупнейших российских страховых компаний – акционерному обществу Согаз. Среди его акционеров и топ-менеджеров есть родственники президента и другие связанные с ним люди, следует из базы данных СПАРК, которая обобщает сведения из реестров российских юридических лиц.

Генеральный директор клиники Владислав Баранов – деловой партнер одной из дочерей Путина Марии Воронцовой. У Рейтер нет информации о том, что она как-то участвовала в принятии решения об оказании медицинских услуг бойцам ЧВК Вагнера.

По телефону Баранов сказал Рейтер: “Забудьте про наши клиники, я вам советую”. В ответ на сообщение с вопросами он написал: “Я общаться с вами не желаю”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков написал в ответ на вопросы: “Мы не располагаем такой информацией вообще”.

Министерство обороны, дочь Путина и Согаз не ответили на запросы о комментариях.

Российские частные военные специалисты воюют на стороне российских сил в Сирии и на Украине, сообщали раньше Рейтер и другие издания. Этих бойцов вербует частная военная компания, известная как ЧВК Вагнера, в которой работают много выходцев из армии и ветеранов боевых действий.

Сотни вагнеровцев были тайно отправлены в Ливию для поддержки командующего силами востока страны Халифы Хафтара, рассказали два бывших бойца ЧВК Вагнера. Хафтар сражается против международно признанного правительства в Триполи.

Российские власти отрицают использование наемников и говорят, что те, кто воевал на Украине и в Сирии, были добровольцами. Путин признал, что российские частные военные специалисты были в Сирии. Но, по его словам, они работали в частных охранных компаниях, которые имеют право работать в любой стране до тех пор, пока они не нарушают закон, принимая участие в боевых действиях.

Когда Путина спросили о российских наемниках в Ливии на ежегодной пресс-конференции 19 декабря, он ответил: “Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Вы во всё верите?” Потом он добавил, что Россия находится в контакте как с маршалом Хафтаром, так и с официально признанным правительством Фаеза Сарраджа.

Рейтер не смог связаться с командиром ЧВК Вагнера Дмитрием Уткиным.

РАНЕНЫЙ КОМАНДИР

Морозным вечером в конце октября командир одного из подразделений ЧВК Вагнера Александр Кузнецов, известный коллегам под позывным Ратибор, вышел покурить на закрытый от посторонних глаз задний двор клиники Согаза. Он подтвердил Рейтер, что был в Ливии, и сказал, что россияне там “ведут борьбу с международным терроризмом для защиты интересов Москвы”.

Его рука была забинтована, и на ней был виден металлический прибор, похожий на те, что используются для фиксации костей при лечении сложных травм. Он отказался обсуждать свое ранение.

Персонал клиники подтвердил, что имя пациента Александр Кузнецов. Корреспондент Рейтер также видела его на пороге его больничной палаты.

Бывший сотрудник ЧВК Вагнера, который тоже лечился в клинике Согаза после ранения, и еще один частный военный специалист узнали Кузнецова на фотографии и подтвердили, что он командир одного из штурмовых отрядов ЧВК Вагнера, который был этой осенью ранен в Ливии. Один из них назвал его отряд самым боеспособным подразделением группы, а про самого Кузнецова сказал, что его уважают за профессионализм.

Кузнецов подтвердил, что он – боевой командир, но не служит при этом в российской армии.

ДОРОГОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Клиника Согаза, которая лечит раненых вагнеровцев, открылась в 2010 году в центре Петербурга недалеко от канала Грибоедова. Она первая в сети нескольких медицинских учреждений, созданных Согазом в разных регионах России, свидетельствует информация на официальном сайте медицинского подразделения Согаза.

Эта больница предлагала медицинские услуги бойцам ЧВК Вагнера как минимум с 2016 года, рассказал бывший боец группы, который лечился в клинике. Он сказал, что попал туда после тяжелого ранения в Сирии. В одно время с ним там лечились еще пятеро или шестеро раненых вагнеровцев.

Сотрудник клиники подтвердил, что там лечатся раненные за границей бойцы.

Еще один боец ЧВК Вагнера тоже лечился в клинике Согаза после серьезного ранения в Сирии, рассказала Рейтер его мать.

В обоих случаях лечение было бесплатным для бойцов, сказали лечившийся в клинике бывший вагнеровец и мать второго раненого. По их словам, они не знают, кто оплачивал расходы.

Только одна из медицинских услуг, которую получил второй раненый, стоила около $10.000, сказала его мать. По ее словам, она узнала это из медицинских документов, полученных от клиники. Рейтер не видел этих документов и не смог подтвердить информацию.

В ответ на вопрос, кто платит за его лечение, командир штурмового отряда Кузнецов сказал, что не знает.

Согаз по контракту с российскими ведомствами страхует жизнь и здоровье служащих российской армии и национальной гвардии, следует их данных официального сайта госзакупок.

СВЯЗЬ С ПУТИНЫМ

Старшая дочь Путина Мария является соучредителем и членом совета директоров еще одной фирмы, которой управляет генеральный директор клиник Согаза Баранов, свидетельствуют данные базы СПАРК и официальный сайт компании. Эта компания называется АО Номеко и приводит клиники Согаза первыми в списке своих партнеров на официальном сайте, не сообщая подробностей партнерства.

Раньше старшая дочь Путина делала карьеру в области биомедицины под фамилией своего мужа Фаассен, специализируясь на эндокринной системе, сообщал Рейтер.

Теперь она использует фамилию Воронцова, как видно из автореферата ее диссертации, которую опубликовал эндокринологический центр, где она работает. В конце автореферата приведен список предыдущих публикаций дочери Путина, где она фигурирует сразу под двумя фамилиями.

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не ответило на вопрос Рейтер, получало ли оно сообщения от клиники о том, что там лечатся люди, получившие за границей боевые ранения.

Заместителем председателя правления Согаза является Михаил Путин, чей отец, как сообщала российская пресса, приходится двоюродным братом российскому президенту. Кремль подтверждал его дальнее родство с Владимиром Путиным.

Сыну двоюродной сестры российского президента Михаилу Шеломову принадлежат 12,5% акций Согаза через компанию Акцепт, свидетельствуют регистрационные данные компании.

Юрию Ковальчуку, которого Путин публично называл своим другом, и его жене не напрямую принадлежит еще один пакет акций Согаза. Супруги владеют почти половиной компании, которая контролирует 32,3% Согаза через еще одну компанию ООО Аквила.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер, который еще в 1990-х работал в петербургской мэрии вместе с Путиным до того, как тот стал президентом, возглавляет совет директоров Согаза.

Михаил Путин, Шеломов, Ковальчуки и Миллер не ответили на вопросы Рейтер о клинике Согаза, в которой лечатся раненые бойцы ЧВК Вагнера. Газпром отказался от комментариев в ответ на вопросы Рейтер, адресованные Миллеру и Михаилу Путину.

С Аквилой и компанией, через которую Ковальчуки владеют пакетом акций Согаза, связаться не удалось.

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