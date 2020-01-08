Автоновости: Пикап Foton Tunland покинул российский авторынок

С начала 2020 года на российском рынке не станут продавать китайский пикап Foton Tunland.

Причина ухода данной модели с рынка РФ состоит в минимальном спросе на автомобиль у местных покупателей. В частности, последние проданные пикапы покинули стены салонов еще осенью минувшего года. Напомним, модель Foton Tunland продавалась на российском рынке в период с 2016 по 2019 годы.

Кроме того, данный автомобиль получил систему полного привода и заднюю рессорную подвеску. Под капотом пикапа Foton Tunland установлен 2,8-литровый дизельный агрегат, выдающий до 163 л.с. мощности. Приобрести модель на российском рынке можно было по цен от 1,54 млн рублей в минимальной комплектации.

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