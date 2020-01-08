Автоновости: Пикап Foton Tunland покинул российский авторынок

С начала 2020 года на российском рынке не станут продавать китайский пикап Foton Tunland.
Причина ухода данной модели с рынка РФ состоит в минимальном спросе на автомобиль у местных покупателей. В частности, последние проданные пикапы покинули стены салонов еще осенью минувшего года. Напомним, модель Foton Tunland продавалась на российском рынке в период с 2016 по 2019 годы.
Кроме того, данный автомобиль получил систему полного привода и заднюю рессорную подвеску. Под капотом пикапа Foton Tunland установлен 2,8-литровый дизельный агрегат, выдающий до 163 л.с. мощности. Приобрести модель на российском рынке можно было по цен от 1,54 млн рублей в минимальной комплектации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Принадлежащая страховой компании Согаз клиника в Санкт-Петербурге, которой управляют и частично владеют связанные с Владимиром Путиным люди, лечит от ранений бойцов из ЧВК Вагнера, следует из рассказов четырех человек, непосредственно знакомых с ее работой, и свидетельства корреспондента Рейтер, которая видела в больнице раненого командира одного из подразделений частной военной компании. Медицинское обслуживание российских частных военных […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Володин предостерег Киев от притеснения нацменьшинств / 30 ноября
- Дана Борисова рассказала о сделанной подтяжке лица / 9 декабря
- Тротуар из нарисованной плитки возмутил жителей Калининграда / 17 декабря
- Мнение: Грозный ответ / 23 декабря
- Дэвид Беххэм представил рождественское поздравление от Харпер / 21 декабря
- Дана Борисова рассказала в Instagram, как однажды «утолила жажду» духами / 4 января
- Валерия рассказала о процессе восстановления мамы после операции / 2 декабря
- Диетологи назвали неожиданные преимущества включения в рацион хлорофилла / 11 декабря