Выяснилось гражданство большинства пассажиров упавшего в Тегеране самолета

Большая часть пассажиров разбившегося в Тегеране украинского самолета были гражданами Ирана, сообщил глава управления ЧС страны.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным аэропорта Тегерана погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
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Последнее: Большая часть пассажиров разбившегося в Тегеране украинского самолета были гражданами Ирана, сообщил глава управления ЧС страны. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным аэропорта Тегерана погибли […]
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