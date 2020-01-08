Календарь: 8 января — День диктатора-обаяшки Ким Чен Ына

В этот день в 1984 году (или 1982, или в 1983) родился северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, Ким Чен Ын.

Ким сменил своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира в 2011 году.

Журнал Forbes поставил Кима на 46 место как наиболее влиятельных людей в мире в 2013 году и третьего по влиятельности среди корейцев после Пан Ги Муна и Ли Гонхи.

Ещё в детстве Ыну прочили престол. Его старший брат, Ким Чен Чхоль, имел слишком дружелюбный, мягкий характер, а маленький Ын устраивал строгие выговоры взрослым баскетболистам: «Ты делаешь не так!»

«На страну, имеющую ядерное оружие, сильные не нападут», — говаривал Ким Чен Ир, и сын крепко запомнил этот завет.

Правление Ким Чен Ына отмечено продолжением разработок ракетного и ядерного оружия, запуском космических спутников, проведением экономических реформ, развитием дружеских отношений с Китайской Народной Республикой, а также колебаниями в отношениях с Южной Кореей, странами Запада и США: от резкого ухудшения в 2015—2017 годах до оттепели в 2018 году. И всё это благодаря тактике Ына.

Пригрозив ядерной дубиной, он затем обозначил готовность к диалогу. В 2018 произошла эпохальная встреча: некогда заклятые враги — главы Северной и Южной Корей, впервые сошлись в дружеской встрече. А ведь всего за несколько месяцев до этого Ким запустил ракету через воздушное пространство Японии и угрожал выжечь огнем Сеул и США.

События дня:

1851 г. — французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.

1957 г. — Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам.

1959 г. — Шарль де Голль стал президентом Французской республики.

Именинники:

Александр, Василий, Дмитрий, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

Родились:

Галина Уланова (1910–1998 гг.) — советская балерина.

Дэвид Боуи (1947–2016 гг.) — британский рок-музыкант и актёр.

Леонид Фёдоров (1963 г.) — российский рок-музыкант, лидер группы «АукцЫон».

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