Курс гривны к доллару укрепился до 23,68 грн/$

08.01.2020, 8:54, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 января. 

Курс гривны к доллару США повысился на одну копейку – с 23,69 грн/$ до 23,68 грн/$.

Гривна к евро подорожала на три копейки – с 26,42 грн/€ до 26,39 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,82 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 января.  Курс гривны к доллару США повысился на одну копейку – с 23,69 грн/$ до 23,68 грн/$. Гривна к евро подорожала на три копейки – с 26,42 грн/€ до 26,39 грн/€. Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,82 грн/10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика