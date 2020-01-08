Курс гривны к доллару укрепился до 23,68 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 января.
Курс гривны к доллару США повысился на одну копейку – с 23,69 грн/$ до 23,68 грн/$.
Гривна к евро подорожала на три копейки – с 26,42 грн/€ до 26,39 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,82 грн/10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 января. Курс гривны к доллару США повысился на одну копейку – с 23,69 грн/$ до 23,68 грн/$. Гривна к евро подорожала на три копейки – с 26,42 грн/€ до 26,39 грн/€. Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,82 грн/10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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