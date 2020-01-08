Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране

08.01.2020, 8:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране. Об этом глава государства написал 8 января в Facebook.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», – написал Зеленский.

Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран)…

Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 Украинских международных авиалиний разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находились, по предварительным данным, минимум 170 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 8 января.  Курс гривны к доллару США повысился на одну копейку – с 23,69 грн/$ до 23,68 грн/$. Гривна к евро подорожала на три копейки – с 26,42 грн/€ до 26,39 грн/€. Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,82 грн/10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика