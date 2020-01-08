Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране. Об этом глава государства написал 8 января в Facebook.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», – написал Зеленский.

Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран)… Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 Украинских международных авиалиний разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находились, по предварительным данным, минимум 170 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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