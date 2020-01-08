Названа причина крушения украинского Boeing 737 в Тегеране

08.01.2020, 8:51, Новости дня

Украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране из-за возгорания двигателя, сообщил официальный представитель аэропорта.

По словам главы управления ЧС Ирана, единственная причина крушения авиалайнера техническая, другой причины авиакатастрофы нет, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося в Тегеране украинского авиалайнера Boeing 737 находилось 180 пассажиров. Позже появилось видео падения воздушного судна. Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины. По данным аэропорта Тегерана погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.



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