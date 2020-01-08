В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Его слова приводит РИА «Новости».
Напомним, в среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов.
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Последнее: Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Его слова приводит РИА «Новости». Напомним, в среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской […]
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