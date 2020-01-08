Мнение: Осел груженный золотом зашел в Сирт

По иронии судьбы, вчерашний захват Сирта произошел в результате предательства, которое напомнило захват Триполи в 2011 году, когда командир одной из бригад Каддафи совершил предательство и фактически впустил врагов в город.

Один из батальонов бригады ПНС защищавшей Сирт переметнулся на сторону Хафтара (пока не ясно, за деньги или по идейным убеждениям, но я бы предположил, что за деньги) и фактически открыл фронт, в результате чего во фронте ПНС образовалась дыра, которая позволила ЛНА легко захватить авиабазу Гардабия, войти в Сирт, захватить там существенные трофеи (ББМ, тачанки, орудия и много стрелкового оружия) и продвинуться вдоль побережья к Мисурате. Сегодня в ходе боев была захвачена дорожная развязка к югу от Мисураты (было захвачено несколько единиц бронетехники, а силы ПНС спешно отступили на север, заявляя, что в арьергардных боях уничтожено 5 тачанок и ББМ ЛНА), в результате чего значительная часть территории к югу от Мисураты в ближайшие дни перейдет под контроль ЛНА. До Мисураты по основной дороге войскам Хафтара осталось 110-120 километров.

Фактически, все оперативные резервы ПНС были брошены в сражение за Триполи и в районе Сирта не имелось существенных оперативных резервов. Обвал фронта в результате предательства привел к тому, что обвалилась все оборона, которая вполне успешно там держалась с апреля прошлого года. Закрыть эту дыру оказалось просто не чем и теперь собраться с силами войска ПНС смогут скорее всего лишь к югу от Мисураты.

Войска ПНС объявили, что они еще вчера смогли "отбить Сирт", но никаких доказательств этому так и не представили. Как максимум, в некоторых кварталах Сирта еще сидят боевики лояльные Сараджу и заявляют, что они "контролируют город". В реальности, боевые действия уже идут существенно западнее Сирта — сегодня был захвачен поселок расположенный к 80 км западнее Сирта. Чему подтверждением служат сегодняшние смешные реляции из Триполи о том, что "войска ПНС покинули Сирт, чтобы избежать кровопролития", и "после перегруппировки и изучения обстановки они приступят к действиям и это еще не конец". Классика "выравнивания фронта", которая призвана хоть как-то объяснить измену собственных войск и потерю стратегического города.

В Сирте разгуливают ополченцы с зелеными флагами Джаахирии и скандируют "Каддафи!", "Народная Революция", "Да здравствует Джамахирия!". Память о полковнике Каддафи жива, его "зеленая Ливия" объективно является утраченным золотым веком этой страны, которую перемолили в кровавый фарш жернова свободы и демократии.

Третий за 9 лет штурм Сирта стал самым бескровным и фактически не принес новых разрушений и без того разрушенному городу.

Нынешняя спешка Хафтара в Сирте и под Триполи вполне объяснима — надо поторапливаться, пока Турция не перебросила в Ливию достаточное количество войск, чтобы стабилизировать подвижный фронт. Турции в этих условиях придется поторапливаться, чтобы не получилось так, что к прибытию основного контингента, спасать оказалось уже некого.

Источник: Colonel Cassad

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