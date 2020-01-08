Вопрос дня: Какие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмелье?

08.01.2020, 8:37, Новости дня

Бурбон и красное вино. 

Похмелье после их употребления действительно будет сильнее, чем после водки. И в целом темный алкоголь куда сильнее воздействует на организм, нежели белый, впервые это было доказано учеными еще в 70-е годы прошлого века. 

Все объясняется разным химическим составом темных и светлых алкогольных напитков. Дело в том, что любой алкоголь априори содержит в своей основе большое количество этанола. А вот наличие других химических соединений – их еще называют конгенерами – отличается по объемам. Конгенеры, а под этим названием скрываются фурфурол, ацетон, танины, сивушные масла и метанол, определяют цвет напитка и его аромат. Фурфурол, к примеру, придает алкоголю запах миндаля или ржаного хлеба. Как правило, конгенеры образуются в процессе брожения напитка или добавляются в него уже при производстве.

Так вот – если этанол, распадаясь в организме, образует прежде всего ацетальдегид, который не так опасен, то вот остальные конгенеры при распаде могут быть очень токсичными. Особенно метанол, который чреват и летальным исходом. Соответственно, чем больше в напитке разных конгенеров, тем мощнее их воздействие на организм. Чемпион по их содержанию – бурбон, конгенеров в нем в 37 раз больше, чем в водке. Это не означает усиленное в 37 раз похмелье, но оно точно будет тяжелее. 

При этом нельзя сказать, что водка абсолютно безопасна, это ясно каждому. Этанол в больших количествах также может быть чреват серьезным похмельем. Просто разница в том, что при одинаковых количествах выпитого темный алкоголь – виски, бурбон, красное вино, бренди, коньяк – добавит к этанолу еще горсть не самых приятных химических соединений, и все они вкупе лишь ухудшат ваше состояние. 

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