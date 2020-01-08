Предварительно, все находившиеся на борту разбившегося в Иране украинского самолета погибли – МИД Украины

По предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося сегодня в Тегеране, погибли, заявил «Интерфакс-Украина» заместитель директора Департамента – начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилыч.
«По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно», – сказал Кирилыч.
Он добавил, что в Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.
Пассажирский самолет Boeing 737 Украинских международных авиалиний разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находились, по предварительным данным, минимум 170 человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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