Предварительно, все находившиеся на борту разбившегося в Иране украинского самолета погибли – МИД Украины

08.01.2020, 8:30, Новости дня

По предварительной информации, все пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося сегодня в Тегеране, погибли, заявил  «Интерфакс-Украина» заместитель директора Департамента – начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилыч.

«По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 года после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет отправлена дополнительно», – сказал Кирилыч.

Он добавил, что в Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

Пассажирский самолет Boeing 737 Украинских международных авиалиний разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. На борту находились, по предварительным данным, минимум 170 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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