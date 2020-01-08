В Тегеране уточнили число погибших при крушении украинского самолета

При крушении украинского самолета в Тегеране погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, сообщил представитель тегеранского аэропорта.

Об этом информирует РИА «Новости».

На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили черный ящик разбившегося авиалайнера, передает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося в Тегеране украинского авиалайнера Boeing 737 находилось 180 пассажиров. В Сети появилось видео падения воздушного судна. Посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета российские граждане. Гибель всех пассажиров и экипажа подтвердил МИД Украины.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участник известной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в одном из недавних интервью пояснил о первом заработанном гонораре. В начале карьеры исполнитель вместе с коллегой Игорем Сорин подрабатывали Дедами Морозами в ночном клубе. По словам Григорьева-Апполонова, в 1995 году, когда «Иванушки International» только создавались и о них было практически неизвестно, ему и Сорину предложили выступить в […]