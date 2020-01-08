Ученые открыли землеподобную планету в созвездии Золотой Рыбки

Американская орбитальная обсерватория TESS во время наблюдения за небольшой звездой в созвездии Золотой Рыбки помогла ученым открыть новую землеподобную планету. Космическое тело находится на расстоянии 100 световых лет от Земли.

Как отметили в NASA, планета может быть потенциально обитаема, а для телескопа это первое подобное открытие, имеющее огромное значение для астрономов. Планета TOI 700d, по мнению исследователей, в целом похожа на другие землеподобные миры, которые были открыты в последние годы. Планета вращается вокруг красного карлика, он в два раза меньше Солнца.

На протяжении 11 месяцев астрономы наблюдали за планетой, однако ни одной вспышки на ней зафиксировать не удалось. Это свидетельствует, что она может быть потенциально обитаемой, отметили эксперты. Ученые добавили, что по своему климату и условиям на поверхности TOI 700d скорее напоминает ранний Марс, нежели Землю. Планета всегда «смотрит» одной и той же стороной на звезду, что может препятствовать развитию жизни.

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