OtterBox представила антибактериальную защитную плёнку для iPhone

08.01.2020, 8:21, Разное

Американская компания OtterBox, специализирующаяся на производстве аксессуаров, представила антибактериальную защитную плёнку для iPhone. Новинка вскоре станет доступна для последних моделей устройств от технологического гиганта Apple, она совместима с фирменными чехлами производителя.
В результате совместной работы специалистов компаний OtterBox и Corning была создана и запатентована защищающая от бактерий плёнка Amplify Glass. Технология встроена в защитное стекло, поэтому не имеет негативного влияния на работу и чёткость сенсорного дисплея. Инновационный аксессуар смогут по достоинству оценить пользователи, опасающиеся взаимодействия с накапливающимися на экране бактериями и загрязнениями.

По данным представителей OtterBox, антимикробная технология способна приостанавливать размножение бактерий на экране смартфона. Новинка обеспечит пользователям iPhone уверенность в том, что они не смогут заразиться чем-либо опасным при контакте с девайсом. Кроме того, разработчики утверждают, что защитная плёнка в 5 раз лучше аналогов от других производителей защитит дисплей от повреждений.



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