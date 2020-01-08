OtterBox представила антибактериальную защитную плёнку для iPhone

Американская компания OtterBox, специализирующаяся на производстве аксессуаров, представила антибактериальную защитную плёнку для iPhone. Новинка вскоре станет доступна для последних моделей устройств от технологического гиганта Apple, она совместима с фирменными чехлами производителя.
В результате совместной работы специалистов компаний OtterBox и Corning была создана и запатентована защищающая от бактерий плёнка Amplify Glass. Технология встроена в защитное стекло, поэтому не имеет негативного влияния на работу и чёткость сенсорного дисплея. Инновационный аксессуар смогут по достоинству оценить пользователи, опасающиеся взаимодействия с накапливающимися на экране бактериями и загрязнениями.
По данным представителей OtterBox, антимикробная технология способна приостанавливать размножение бактерий на экране смартфона. Новинка обеспечит пользователям iPhone уверенность в том, что они не смогут заразиться чем-либо опасным при контакте с девайсом. Кроме того, разработчики утверждают, что защитная плёнка в 5 раз лучше аналогов от других производителей защитит дисплей от повреждений.
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