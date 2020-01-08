Сегодня, 8 января, в районе аэропорта Хомейни в Иране потерпел крушение лайнер украинских авиалиний. На момент аварии на борту самолёта находилось 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

По предварительной информации экстренных служб Ирана, после крушения лайнер был полностью охвачен огнём, что затруднило спасательную операцию. Также сообщается, что выживших в аварии с самолётом нет. Российское посольство в Иране на данный момент выясняет, были ли среди пассажиров граждане РФ.

Список погибших при крушении людей пока не обнародовался. По некоторым данным, упавший самолёт принадлежит к «проблемному семейству» Boeing 737 и использовался украинским авиаперевозчиком чуть более 3-х лет.

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