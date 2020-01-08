Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз

08.01.2020, 8:19, Новости дня

При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, такие данные приводит иранский телеканал Press TV.

«Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на Twitter телеканала.

В среду ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака уничтожено несколько американских самолетов.



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