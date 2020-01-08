В Иране разбился украинский самолет

Пассажирский самолет Boeing 737 Украинских международных авиалиний разбился в Тегеране вскоре после взлета, сообщает иранское агентство ISNA.

Борт направлялся в Киев.

По данным Tasnim, на борту лайнера находились 180 пассажиров и членов экипажа.

На сайте МАУ указано, что самолет из Тегерана в Киев вылетел в 5.15 по местному времени. Flightradar отмечает, что борт перестал передавать данные через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана.

Al-Hadath информирует, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Aljazeera со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что выживших после авиакатастрофы нет. Reuters также сообщает, что все находившиеся на борту погибли. По данным агентства, это минимум 170 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участник известной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в одном из недавних интервью пояснил о первом заработанном гонораре. В начале карьеры исполнитель вместе с коллегой Игорем Сорин подрабатывали Дедами Морозами в ночном клубе. По словам Григорьева-Апполонова, в 1995 году, когда «Иванушки International» только создавались и о них было практически неизвестно, ему и Сорину предложили выступить в […]