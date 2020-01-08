В Иране разбился украинский самолет

Пассажирский самолет Boeing 737 Украинских международных авиалиний разбился в Тегеране вскоре после взлета, сообщает иранское агентство ISNA.
Борт направлялся в Киев.
По данным Tasnim, на борту лайнера находились 180 пассажиров и членов экипажа.
На сайте МАУ указано, что самолет из Тегерана в Киев вылетел в 5.15 по местному времени. Flightradar отмечает, что борт перестал передавать данные через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана.
Al-Hadath информирует, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Aljazeera со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что выживших после авиакатастрофы нет. Reuters также сообщает, что все находившиеся на борту погибли. По данным агентства, это минимум 170 человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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