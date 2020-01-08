Латинская Америка — как большая деревня. Во всем кроме любви, футбола и политики.

Потоси, Боливия (2011). Фото: Мария Плотникова

Латинская Америка — безумно живой и интересный континент, очень визуальный и фотографичный. До нас редко доходят новости оттуда, разве что изберут нового папу Римского из Аргентины, задержат крупную партию кокаина или случится очередная массовая демонстрация против власти. В последнее время с демонстрациями зачастили: в Чили, Боливии, Венесуэле, Эквадоре, Бразилии, Аргентине, Никарагуа весь 2019 год гудели и полыхали центральные площади городов, причем в одних странах народ выходил протестовать против правых, в других — против левых.

В 2018 году РФ стала свидетелем нашествия латиносов на наши земли, ведь на Чемпионат мира по футболу больше всего болельщиков приехало с той стороны Атлантики. Я отчетливо помню день, когда последняя латиноамериканская команда вылетела из турнира: на улицах Москвы стало тихо и обыденно, а ощущение бесконечного праздника как рукой сняло.

В целом Латинская Америка — это большая деревня, и название знаменитой песни «Despacito» (исп. «потихоньку») применимо ко всем сферам жизни, кроме любви, футбола, наркотиков и политики.

Я прожила в Аргентине и Бразилии пять лет и успела посетить почти все страны региона, документируя повседневную жизнь обычных людей. У меня накопилось огромное количество материала, и настало время собрать все воедино и представить в виде книги.

В «Новой» публикуются лучшие снимки, которые войдут в книгу «Terra Colorida» (исп. «Цветная замля»), средства на издание которой я собираю на сайте Planeta.ru

«Terra Colorida» будет интересна всем, кто любит фотографию и латиноамериканскую культуру, я же буду безумно рада, если вы поддержите мой проект и тираж книжки увидит свет. Спасибо вам!

Гуатапе, Колумбия (2013). Фото: Мария Плотникова

Потоси, Боливия (2011). Фото: Мария Плотникова

Сальвадор, Бразилия (2014). Фото: Мария Плотникова

Ла-Пас, Боливия (2016). Фото: Мария Плотникова

Сан-Паулу, Бразилия (2016). Фото: Мария Плотникова

Сан-Хосе, Коста-Рика (2017). Фото: Мария Плотникова

Тринидад, Куба (2017). Фото: Мария Плотникова

Буэнос-Айрес, Аргентина (2011). Фото: Мария Плотникова

Гранада, Никарагуа (2017). Фото: Мария Плотникова

Панама-Сити, Панама (2017). Фото: Мария Плотникова

Буэнос-Айрес, Аргентина (2012). Фото: Мария Плотникова

Мария Плотникова

Новая газета

Источник: Новая газета

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