На борту упавшего в Тегеране украинского авиалайнера никто не выжил

08.01.2020, 8:05, Новости дня

Все люди, находившиеся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолета, погибли, сообщил глава управления ЧС Ирана.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на  агентство Tasnim. Гибель пассажиров и экипажа подтвердил также МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании.

На данный момент продолжается тушение обломков самолета, списки погибших пассажиров уточняются, заявили в службе безопасности аэропорта Тегерана.

«Сейчас на месте работают спасательные команды, они тушат обломки самолета, после чего начнется поисковая операция», – говорится в сообщении.

Международные авиалинии Украины проверяют информацию относительно крушения воздушного судна.

Напомним, в среду утром у международного аэропорта в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту.



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