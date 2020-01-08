На борту упавшего в Тегеране украинского авиалайнера никто не выжил

Все люди, находившиеся на борту рухнувшего в Тегеране украинского самолета, погибли, сообщил глава управления ЧС Ирана.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. Гибель пассажиров и экипажа подтвердил также МИД Украины со ссылкой на предварительные данные авиакомпании.
На данный момент продолжается тушение обломков самолета, списки погибших пассажиров уточняются, заявили в службе безопасности аэропорта Тегерана.
«Сейчас на месте работают спасательные команды, они тушат обломки самолета, после чего начнется поисковая операция», – говорится в сообщении.
Международные авиалинии Украины проверяют информацию относительно крушения воздушного судна.
Напомним, в среду утром у международного аэропорта в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту.
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