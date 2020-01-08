Юлия Меньшова предпочитает в дизайне квартиры очень яркие оттенки

Актриса Юлия Меньшова решила удивить фанатов очень ярким дизайном своей квартиры. Оказывается, знаменитость выбирает для интерьера исключительно сочные оттенки.

В отличие от многих коллег Меньшова решила встретить новогодние праздники в компании самых близких и родных людей – матери, отца, супруга и детей. Снимки с празднования она опубликовала на своей странице в Instagram. Публикации приятно порадовали многих поклонников актрисы. Они заметили, что знаменитость очень любит яркий дизайн: красные батареи, синие стены и зеленые двери. Подарки в семье тоже предпочитают дарить яркие. Муж актрисы Игорь Гордин, к примеру, получил в подарок от близких желтые носки.

Отметим, что после наступления Нового года Меньшова вместе с семьей решила отправиться в отпуск во Францию. По словам знаменитости, регион Нормандия всегда умел восхищать и поражать её.

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