Юлия Меньшова предпочитает в дизайне квартиры очень яркие оттенки

Актриса Юлия Меньшова решила удивить фанатов очень ярким дизайном своей квартиры. Оказывается, знаменитость выбирает для интерьера исключительно сочные оттенки.
В отличие от многих коллег Меньшова решила встретить новогодние праздники в компании самых близких и родных людей – матери, отца, супруга и детей. Снимки с празднования она опубликовала на своей странице в Instagram. Публикации приятно порадовали многих поклонников актрисы. Они заметили, что знаменитость очень любит яркий дизайн: красные батареи, синие стены и зеленые двери. Подарки в семье тоже предпочитают дарить яркие. Муж актрисы Игорь Гордин, к примеру, получил в подарок от близких желтые носки.
Отметим, что после наступления Нового года Меньшова вместе с семьей решила отправиться в отпуск во Францию. По словам знаменитости, регион Нормандия всегда умел восхищать и поражать её.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Участник известной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в одном из недавних интервью пояснил о первом заработанном гонораре. В начале карьеры исполнитель вместе с коллегой Игорем Сорин подрабатывали Дедами Морозами в ночном клубе. По словам Григорьева-Апполонова, в 1995 году, когда «Иванушки International» только создавались и о них было практически неизвестно, ему и Сорину предложили выступить в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Oppo Find X2 выпустят без фронтальной подэкранной камеры / 7 января
- «К черту идите»: Гузеева послала журналистов после слухов о закрытии «Давай поженимся» / 4 декабря
- Мнение: Мальчик просил у прохожих деньги на шапку / 26 ноября
- Виктория Лопырёва опубликовала видео первого свадебного танца / 29 декабря
- Мединский: запрещать выступления животных в цирке пока рано / 14 декабря
- Стас Костюшкин ответил на обвинения по поводу оказания интимных услуг / 22 декабря
- «Хочет посадить Порошенко»: польские СМИ раскрыли главную цель Путина / 5 декабря
- Смайлики-убийцы: Новая американская криминальная загадка века / 29 ноября