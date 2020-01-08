Bloomberg — в обострении на Ближнем Востоке Пекин выберет золотую середину

Несмотря на то, что Китай в последнее время развивает партёрство и с Ираном, и с Россией, он реагирует на агрессивные шаги Вашингтона в отношении Тегерана довольно вяло, констатируют обозреватели Bloomberg. По мнению журналистов, подобная линия соответствует общему курсу Китая на ближневосточном направлении — Пекину не нужны лишние конфликты с администрацией Дональда Трампа, а потому он старается сохранять нейтралитет.



Reuters

Поведение Пекина на фоне обострения ситуации вокруг Ирана показывает, что Китай «пока не готов, объединившись с Россией, начать играть более активную роль в затяжных конфликтах на Ближнем Востоке», пишет Bloomberg.

Как подчёркивается в материале агентства, в отличие от российских и иранских коллег, китайские дипломаты отреагировали на устранение Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани весьма «сдержанно» — министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай «сильно обеспокоен» таким «неприемлемым» шагом со стороны США, однако глагол «осуждать» в своих заявлениях он использовать не стал. Такая реакция вполне вписывается в тот политический курс, которому следует Китай на Ближнем Востоке — а также, говоря шире, и в других международных делах: Пекин предпочитает избегать лишних конфликтов с США и, жёстко критикуя посягательства Вашингтона на собственные национальные интересы, не спешит при этом слишком активно вступаться за собственных дипломатических партнёров, включая, в том числе, Иран и Венесуэлу, говорится в статье.

По мнению обозревателей Bloomberg, пока признаков того, что смерть Сулеймани заставит Поднебесную отказаться от подобного «балансирования» не наблюдается — тем паче, что председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает уже в этом месяце довести до конца предварительные торговые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то, что Китай в последнее время расширяет сотрудничество с Ираном, в прошлом году он начал значительно сокращать закупки иранской нефти в связи с санкциями Вашингтона: если в апреле 2018-го КНР приобрела у Тегерана 3 миллионов тонн необработанной нефти, то к ноябрю объёмы поставок сократились до 548 тыс. тонн. При этом, оставаясь главным импортёром иранских углеводородов, Пекин стал увеличивать закупки нефти в конфликтующей с Тегераном Саудовской Аравии, которая успела стать главным поставщиком «чёрного золота» для Поднебесной.

Не заставит Китай вмешиваться в ближневосточные дела и его крепнущее оборонное партнёрство с Россией, полагают авторы статьи. Это связано с тем, что Москва и Пекин преследуют в регионе разные цели: как заявил в интервью Bloomberg президент и основатель политической консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер, РФ «на самом деле добивается там хаоса», тогда как Китай «стремится к стабильности».

«Перед Китаем стоит дилемма — он не хочет провоцировать администрацию Трампа, но при этом он укрепляет стратегическое партнёрство с Россией и имеет собственные интересы в Иране, — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Bloomberg советник китайского правительства и профессор международных отношений Китайского народного университета Ши Иньхун. — Я думаю, что китайское правительство будет придерживаться золотой середины и призывать обе стороны проявить сдержанность и отказаться от обострения». По мнению Ши, самый жёсткий шаг, на который может пойти сейчас Пекин — это раскритиковать действия США в своём статусе постоянного члена Совбеза ООН, однако даже таких мер он будет избегать до последнего.

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