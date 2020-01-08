Посольство РФ начало проверку данных о россиянах на борту упавшего в Тегеране самолета

На данный момент посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета, который потерпел крушение в Тегеране, российские граждане.

«Мы выясняем этот вопрос», – сообщил пресс-атташе посольства Андрей Ганенко, информирует ТАСС.

Напомним, в среду утром у международного аэропорта в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту. Позже появилось видео падения воздушного судна.





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Последнее: На данный момент посольство РФ в Иране выясняет, были ли на борту украинского самолета, который потерпел крушение в Тегеране, российские граждане. «Мы выясняем этот вопрос», – сообщил пресс-атташе посольства Андрей Ганенко, информирует ТАСС. Напомним, в среду утром у международного аэропорта в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту. Позже появилось видео падения воздушного […]