«Будто другой человек»: резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать

Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на рождественском ужине у друзей. На снимке, опубликованном в социальных сетях, звездные супруги позируют вместе с хозяевами вечера на фоне новогодней елки.

Для встречи с друзьями Примадонна выбрала черный топ с открытыми плечами, широкие штаны и грубые ботинки. Юморист, в свою очередь, остановил свой выбор на брюках и черной рубашке с ярким принтом на плече.

Многие пользователи остались разочарованы кадром. Они заявили, что на снимке Алла Пугачева выглядит гораздо моложе своего возраста и совсем не похожа на саму себя. «Аллу не узнала. Что с лицом?», «Вообще на себя не похожа», «Как будто другой человек, перебор», – написали комментаторы.

Наиболее догадливые подписчики предположили, что фотографию могли обработать в специальной программе. «70-летняя Алла Пугачева лучше выглядит, чем 20-летняя девушка. Хороший фотошоп Галкин сделал», «Почему бы не использовать фотошоп для всех женщин на фото?», – поделились мыслями пользователи.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 7 Янв 2020 в 6:36 PST

Ранее Алла Пугачева поздравила поклонников с главным православным праздником. На странице в «Инстаграме» знаменитость разместила собственный снимок, сопроводив его словами: «Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством!».

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Последнее: Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на рождественском ужине у друзей. На снимке, опубликованном в социальных сетях, звездные супруги позируют вместе с хозяевами вечера на фоне новогодней елки. Для встречи с друзьями Примадонна выбрала черный топ с открытыми плечами, широкие штаны и грубые ботинки. Юморист, в свою очередь, остановил свой выбор на брюках и […]