Авиарегулятор США запретил авиалайнерам полеты над Ираном и Ираком

08.01.2020, 7:37, Новости дня

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

«Выпущены NOTAM (Notice To AirMen, система извещений для пилотов авиации) об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию [воздушных судов] в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива», – приводит сообщение авиарегулятора США ТАСС.

Согласно уведомлениям, ограничения вводятся «в связи с повышенной военной активностью и обострившейся политической напряженностью на Ближнем Востоке, которая представляет неумышленную угрозу деятельности американских гражданских авиаперевозчиков из-за возможных ошибок в расчетах и неверной идентификации [самолетов]».

Напомним, в среду утром у международного аэропорта в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту.

Ранее ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В Белом доме и Пентагоне подтвердили сообщения об ударах по объектам США в Ираке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Накануне Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на рождественском ужине у друзей. На снимке, опубликованном в социальных сетях, звездные супруги позируют вместе с хозяевами вечера на фоне новогодней елки. Для встречи с друзьями Примадонна выбрала черный топ с открытыми плечами, широкие штаны и грубые ботинки. Юморист, в свою очередь, остановил свой выбор на брюках и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика