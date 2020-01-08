Авиарегулятор США запретил авиалайнерам полеты над Ираном и Ираком

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

«Выпущены NOTAM (Notice To AirMen, система извещений для пилотов авиации) об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию [воздушных судов] в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива», – приводит сообщение авиарегулятора США ТАСС.

Согласно уведомлениям, ограничения вводятся «в связи с повышенной военной активностью и обострившейся политической напряженностью на Ближнем Востоке, которая представляет неумышленную угрозу деятельности американских гражданских авиаперевозчиков из-за возможных ошибок в расчетах и неверной идентификации [самолетов]».

Напомним, в среду утром у международного аэропорта в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту.

Ранее ночью ракетному удару подверглась авиабаза США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также американский военный объект в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В Белом доме и Пентагоне подтвердили сообщения об ударах по объектам США в Ираке.





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