Появилось видео крушения украинского авиалайнера в аэропорту Тегерана

В Сети появилось видео крушения украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана.
На видео можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. По свидетельству очевидцев авиакатастрофы, на видеозаписи виден горящий украинский Boeing 737, передает РИА «Новости».
Глава организации «Красного полумесяца» Ирана Мортеза Салими выразил уверенность, что никто из находившихся на борту украинского самолета выжить не мог. «Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет», – приводит его слова ISNA News Agency.
Напомним, в среду утром у международного аэропорта в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту.
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Последнее: В Сети появилось видео крушения украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана. На видео можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. По свидетельству очевидцев авиакатастрофы, на видеозаписи виден горящий украинский Boeing 737, передает РИА «Новости». Глава организации «Красного полумесяца» Ирана Мортеза Салими выразил уверенность, что никто из находившихся на борту украинского самолета выжить […]
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