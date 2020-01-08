Актёр Александр Петров нарастил волосы ради киноленты «Вторжение»

08.01.2020, 7:21, Разное

По словам российского актёра Александра Петрова, ради роли в фильме Фёдора Бондарчука «Вторжение» ему пришлось нарастить волосы. Этого требовал образ одного из главных героев фантастической киноленты.
Как известно, в российских кинотеатрах с 1 января стартовал прокат фильма «Вторжение», продолжающего историю картины «Притяжение», вышедшей почти 3 года назад. Исполнитель одной из главных ролей Александр Петров пояснил о деталях съёмки второй части. Некоторые эпизоды приходилось создавать очень долго – например, во время съёмок под водой декораций весом более 10 тонн. Герою Петрова было необходимо носить длинные волосы и татуировки. Поэтому гримировка актёра длилась очень долго, что утомляло его.

Данный персонаж впоследствии окажется на пороге смерти. В целом, весь съемочный процесс можно назвать «сумасшедшим аттракционом», заключил Петров. Актриса Ирина Старшенбаум, сыгравшая главную роль в фильме, также отметила сложность съёмок под водой.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По словам российского актёра Александра Петрова, ради роли в фильме Фёдора Бондарчука «Вторжение» ему пришлось нарастить волосы. Этого требовал образ одного из главных героев фантастической киноленты. Как известно, в российских кинотеатрах с 1 января стартовал прокат фильма «Вторжение», продолжающего историю картины «Притяжение», вышедшей почти 3 года назад. Исполнитель одной из главных ролей Александр Петров пояснил […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика