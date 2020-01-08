Актёр Александр Петров нарастил волосы ради киноленты «Вторжение»

По словам российского актёра Александра Петрова, ради роли в фильме Фёдора Бондарчука «Вторжение» ему пришлось нарастить волосы. Этого требовал образ одного из главных героев фантастической киноленты.
Как известно, в российских кинотеатрах с 1 января стартовал прокат фильма «Вторжение», продолжающего историю картины «Притяжение», вышедшей почти 3 года назад. Исполнитель одной из главных ролей Александр Петров пояснил о деталях съёмки второй части. Некоторые эпизоды приходилось создавать очень долго – например, во время съёмок под водой декораций весом более 10 тонн. Герою Петрова было необходимо носить длинные волосы и татуировки. Поэтому гримировка актёра длилась очень долго, что утомляло его.
Данный персонаж впоследствии окажется на пороге смерти. В целом, весь съемочный процесс можно назвать «сумасшедшим аттракционом», заключил Петров. Актриса Ирина Старшенбаум, сыгравшая главную роль в фильме, также отметила сложность съёмок под водой.
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Последнее: По словам российского актёра Александра Петрова, ради роли в фильме Фёдора Бондарчука «Вторжение» ему пришлось нарастить волосы. Этого требовал образ одного из главных героев фантастической киноленты. Как известно, в российских кинотеатрах с 1 января стартовал прокат фильма «Вторжение», продолжающего историю картины «Притяжение», вышедшей почти 3 года назад. Исполнитель одной из главных ролей Александр Петров пояснил […]
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