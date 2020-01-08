Российский ракетный крейсер бросил якорь в Босфоре из-за «плохой погоды»

Как сообщил источник в службе безопасности Турции, 6-го января, российский ракетный крейсер вынужден был, из-за сильного течения и плохой погоды, бросить якорь в проливе Босфор, в Стамбуле.

По словам источника, крейсер класса «Слава» “Маршал Устинов” встал на якорь у района Мода, на азиатской стороне Стамбула, поскольку условия не позволяли ему пришвартоваться к причалу.

Три буксира Директората береговой безопасности сопровождали “Маршала Устинова” во время его движения.

Ранее государственные метеорологи предупреждали о сильных осадках на большей части территории Турции и сильном северо-восточном ветре в западной провинции Чанаккале, прилегающей к Стамбульскому проливу, который препятствует морским перевозкам.

Шесть контейнеров, как сообщается, упали с судна в районе Бозджаада Чанаккале, и паромное сообщение между Чанаккале и Килитбахиром на побережье Дарданеллы было временно приостановлено.

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