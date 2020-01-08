Мнение: Давка в Кермане

В Кермане в день похорон Сулеймани произошла массовая давка, так как наплыв желающих проститься с Сулеймани оказался чрезмерным для относительно небольшого города, который банально не справился с потоками людей со всего Ирана, которые ехали проводить Сулеймани в последний путь.
По предварительным данным погибло 56 человек и более 150 получили различные травмы. Вероятно, число пострадавших может увеличиться, так как сами власти говорят о том, что цифры предварительные.
Местные власти очевидно не справились с организацией похоронной процессии — если в Тегеране за 2 дня до процессии начали осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и информированию граждан (а там на минутку в мероприятии приняло участие более 5,5 млн. человек), то в Кермане с этим все оказалось куда как хуже (явно не предвидели, что в Кермане есть сужающиеся улицы, которые в условиях давки от напирающей толпы превращаются в ловушки для людей, и в результате произошла трагедия, в роде тех, которые периодически случаются во время хаджа в Мекку — например в 2015 году там погибло в давке 717 паломников и более 800 получили травмы.
В случае с иранцами, вина очевидно лежит на властях Кермана, которые не смогли должны образом подготовиться к проведению похоронной процессии. Почему не отработали так же как в Тегеране, это уже вопрос, который будут задавать спецслужбы при проведении расследования.
Сулеймани был похоронен в 7 часов вечера, в присутствии узкого круга его родных, боевых соратников и руководителей государства.
Рядом с ним был похоронен погибший вместе с ним офицер "Сил Кудс" Хусейн Джафари.
В Басре сегодня проходила церемония прощания с Мухандисом, машину с гробом которого сопровождали сотни тысяч человек. В прощании принимали участие многие руководители Ирака. В речах Мухандиса называли святым мучеником иракского народа.
Напротив посольства США вывесили огромные постеры с Сулеймани и Мухандисом.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В Кермане в день похорон Сулеймани произошла массовая давка, так как наплыв желающих проститься с Сулеймани оказался чрезмерным для относительно небольшого города, который банально не справился с потоками людей со всего Ирана, которые ехали проводить Сулеймани в последний путь.По предварительным данным погибло 56 человек и более 150 получили различные травмы. Вероятно, число пострадавших может увеличиться, […]
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