В Казахстане врачи удалили опухоль у 7-летней девочки и заметили внутри человеческий зародыш

08.01.2020, 7:10, Разное

Когда здоровье неназванной девочки стало вызывать у ее родителей все больше опасений, ее показали хирургам, которые вскоре предположили рак и посоветовали скорее удалить опухоль. 

Лишь на стадии самой операции, по словам главврача детской клинической больницы №2 города Алматы Алибека Жарасова, было обнаружено, что внутри опухоли находятся части тела недоразвитого человеческого эмбриона. 

Опухоль у ребенка располагалась в районе поясницы над ягодицами

По всей видимости это эмбрион сестры-близнеца девочки, который был поглощен ее телом на ранней стадии развития в утробе матери. По словам врача эмбрион "рос вместе с девочкой все эти годы" и что это настоящее чудо, что операция прошла успешно и без осложнений. 

Девочка во время операции

Для Алматы это первая операция подобного рода в истории. Предыдущий случай с близнецом-паразитом в Казахстане был выявлен в 1999 году в неуказанном городе. Тогда его жертвой стал семилетний мальчик Алмаджан. 

У Алмаджана был большой раздутый живот и когда ему в 2003 году наконец сделали операцию, то в его животе была обнаружена овальная масса, вся обвитая венами и мелкими кровеносными сосудами. 

Когда эту массу разрезали, то внутри оказался крупный человеческий зародыш с конечностями и мужскими половыми органами. Сообщается, что на его руках даже были сильно отросшие ногти. 



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Последнее: Когда здоровье неназванной девочки стало вызывать у ее родителей все больше опасений, ее показали хирургам, которые вскоре предположили рак и посоветовали скорее удалить опухоль.  Лишь на стадии самой операции, по словам главврача детской клинической больницы №2 города Алматы Алибека Жарасова, было обнаружено, что внутри опухоли находятся части тела недоразвитого человеческого эмбриона.  Опухоль у ребенка располагалась […]

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