В Казахстане врачи удалили опухоль у 7-летней девочки и заметили внутри человеческий зародыш

Когда здоровье неназванной девочки стало вызывать у ее родителей все больше опасений, ее показали хирургам, которые вскоре предположили рак и посоветовали скорее удалить опухоль.
Лишь на стадии самой операции, по словам главврача детской клинической больницы №2 города Алматы Алибека Жарасова, было обнаружено, что внутри опухоли находятся части тела недоразвитого человеческого эмбриона.
Опухоль у ребенка располагалась в районе поясницы над ягодицами
По всей видимости это эмбрион сестры-близнеца девочки, который был поглощен ее телом на ранней стадии развития в утробе матери. По словам врача эмбрион "рос вместе с девочкой все эти годы" и что это настоящее чудо, что операция прошла успешно и без осложнений.
Девочка во время операции
Для Алматы это первая операция подобного рода в истории. Предыдущий случай с близнецом-паразитом в Казахстане был выявлен в 1999 году в неуказанном городе. Тогда его жертвой стал семилетний мальчик Алмаджан.
У Алмаджана был большой раздутый живот и когда ему в 2003 году наконец сделали операцию, то в его животе была обнаружена овальная масса, вся обвитая венами и мелкими кровеносными сосудами.
Когда эту массу разрезали, то внутри оказался крупный человеческий зародыш с конечностями и мужскими половыми органами. Сообщается, что на его руках даже были сильно отросшие ногти.
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Последнее: Когда здоровье неназванной девочки стало вызывать у ее родителей все больше опасений, ее показали хирургам, которые вскоре предположили рак и посоветовали скорее удалить опухоль. Лишь на стадии самой операции, по словам главврача детской клинической больницы №2 города Алматы Алибека Жарасова, было обнаружено, что внутри опухоли находятся части тела недоразвитого человеческого эмбриона. Опухоль у ребенка располагалась […]
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