Огромные новозеландские страусы Моа на самом деле не вымерли и все еще встречаются в густых лесах

Сотни лет назад в Новой Зеландии жили нелетающие птицы с мощными ногами, похожие на огромных страусов. У моа вообще не было крыльев, даже рудиментарных, питались они фруктами и побегами растений и жили себе припеваючи, пока в Новую Зеландию не приплыли первые маори.

Для маори достигающие 3,5 метров в высоту неуклюжие тяжелые гиганты, не представляющие опасности для человека, были крайне легкой (и питательной) добычей. За несколько сотен лет они сильно сократили популяцию моа, так что тех осталось очень мало, а примерно 500 лет назад был официально убит последний моа.

И тем ни менее изредка моа все-таки попадались на глаза охотникам, по всей вероятности небольшая популяция моа сумела сохраниться в самых малолюдных лесах. Есть немало показаний очевидцев, встречавших моа в Новой Зеландии даже в начале 19 века.

Но уже позже число этих очевидцев резко сократилось, было похоже, что к 20 веку моа в Новой Зеландии вымер окончательно. Иногда ученым попадались останки моа, которые выглядели удивительно свежими (к примеру великолепно сохранившаяся лапа моа), однако лабораторное исследование показывало, что это все-таки очень старые останки.

Народу в Новой Зеландии с тех пор стало еще больше, местные леса все чаще бороздят толпы энтузиастов-исследователей, но максимум, что они могут найти, это какой-нибудь новый вид ящерицы или насекомого.

И все-таки иногда моа видят в Новой Зеландии и в наши годы. Исследователь Брюс Спайттл выпустил трехтомник "Moa Sightings", в котором были описаны более ста современных историй очевидцев, встречавших в лесах огромных нелетающих птиц с мощными ногами.

Одна из самых известных таких встреч произошла 20 января 1993 года, когда трое друзей Пэдди Фрини, Сэм Уэби и Рошель Рафферти отправились в поход в район горного хребта Крейгиберн на острове Южный.

В какой-то момент группа остановилась передохнуть и в этот момент Фрини заметил огромную птицу высотой с человека и покрытую красно-коричневыми и серыми перьями, которая стояла среди колючих кустов. Фрини указал на птицу своим друзьям и все трое с открытыми ртами смотрели на нее некоторое время.

Спустя несколько секунд птица наконец заметила людей и стала нервно отступать назад за кусты. В этот момент Фрини удалось вытащить из рюкзака фотоаппарат и сделать одну фотографию, прежде чем птица скрылась из виду.

Эта фотография, сильно размытая и нечеткая, вызвала большой переполох и среди биологов и среди обычных людей. Трудно было не поверить Фрини и его друзьям, они давно занимались походами и были серьезными людьми без склонности к подобным розыгрышами, но поверить в существование вымершего моа было еще сложнее.

Ученые рассматривали это фото и так и эдак и в конце концов решили, что чем бы оно ни было, существо не является моа, мол шея слишком толстая, ноги не такие длинные, да и вообще с определенного ракурса существо на фото больше похоже на оленя.

Обиженный Фрини потом еще пару десятилетий, до самого конца своей жизни, ходил в тот район и все пытался снова увидеть моа и еще раз сфотографировать его (безуспешно). Он также обнаружил еще нескольких человек, которые были в том же районе и тоже видели что-то, похожее на большую птицу.

Еще одним энтузиастом по поиску выживших моа является криптозоолог Рекс Гилрой, который последние 30 лет занимается поиском моа в Новой Зеландии.

Гилрой и его копии гипсовых слепков с якобы следами моа

По его словам в 1980 году он обнаружил "совершенно свежую" кость ноги моа на севере страны, а в 2001 и 2008 годах даже обнаружил цепочку очень крупных птичьих следов, с которых сделал гипсовые отпечатки.

В 2007 году он, по его утверждению, даже обнаружил большое гнездо моа в старом пне, но фотографий не показал и не сказал, где оно находится, чем вызвал критику и обвинения во лжи. В свое оправдание Гилрой заявлял, что скрывает место гнездовья, чтобы люди не потревожили птиц.

Множество скептиков и сейчас уверены, что моа и в самом деле вымерли, а все современные свидетельства просто обман, попытки мошенничества или жажда славы. С другой стороны показания очевидцев, видевших моа или их следы, всегда приходят из тех частей страны, которые и сейчас малонаселены и малоисследованы, то есть теоретически там действительно могла сохраниться небольшая группа крупных птиц. Тем более, что моа вегетарианцы, а не хищники, и ягод с плодами для пропитания им будет достаточно даже в небольшой роще деревьев.

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